Jongeren kiezen bewust voor kraantjeswater: «Flessenwaterschaamte is een ding»

In de zomer drinken we meer. Niet alleen alcohol, maar vooral ook water wanneer de temperatuur de hoogte in schiet. Voor velen betekent dit met flessen zeulen. Steeds minder jongeren zien daar echter het nut van in. Zij kiezen vooral omwille van het milieu voor kraanwater, ook als ze gasten hebben. Dit in tegenstelling tot oudere generaties, die blijkbaar toch nog wat schaamte voelen om kraantjeswater te schenken. Dat blijkt uit een enquête van AQUALEX, een bedrijf in designkranen en drinkwatersystemen, bij 1.000 Belgen.