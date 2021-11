Je kan binnenkort logeren in het appartement van Carrie Bradshaw

Sinds ze voor het eerst te zien was in ‘Sex and the City’, 23 jaar geleden alweer, maakt Carrie Bradshaw deel uit van onze algemene cultuur. Haar outfits, haar karakter, haar levensstijl... maar bovenal is het misschien wel haar appartement dat ons na al die jaren het meeste bijblijft.

De ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That’ verschijnt binnenkort op HBO Max en dat vraagt uiteraard om een onvergetelijke actie. En geloof ons, die komt er. Ter ere van de lancering wordt er namelijk samengewerkt met Airbnb om het enige echte appartement van Carrie Bradshaw te verhuren.

Eén nacht als Carrie

Ja, dat lees je goed. Je zou binnenkort zomaar eens cocktails kunnen drinken in het appartement van je dromen in de Upper East Side. De gelukkigen worden verwelkomd door een virtuele Carrie, kunnen zich hullen in haar meest memorabele outfits mét fotoshoot achteraf, brunchen in Chelsea én krijgen, uiteraard, een cosmopolitan voorgeschoteld. Wie kans wil maken op zo’n onvergetelijk verblijf, zal er snel bij moeten zijn. Boeken kan vanaf maandag 8 november om 12 uur ET (oftewel 7 uur ‘s ochtends bij ons) en er zijn slechts twee data beschikbaar: 12 of 13 november. Een verblijf duurt dus slechts één enkele nacht en je zal zelf je vervoer naar New York moeten regelen. Wil je toch je kans wagen, dan kan je hier terecht voor meer info.