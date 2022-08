Japan versoepelt coronamaatregelen voor toeristen

De versoepelingen zullen op 7 september ingaan. Binnenkort wordt ook beslist of het huidige maximum voor het aantal aankomsten wordt verhoogd: vandaag mogen per dag maximaal 20.000 mensen het land binnen. Binnen de regering zouden er plannen zijn om die drempel te verhogen naar 50.000. Ter vergelijking: in heel 2019 kwamen er bijna 32 miljoen toeristen aan in Japan, of gemiddeld goed 90.000 per dag.

De reisbeperkingen die Tokio nog oplegt zijn strenger dan die in bijvoorbeeld de Europese landen, Australië of Singapore. Daar zijn amper of geen beperkingen, wat hen de afgelopen maanden al een voorsprong gaf bij de heropleving van het toerisme.

Visaprobleem

De verplichte test mag dan wel wegvallen voor wie gevaccineerd is, zelfs dan is er nog de kwestie van inreisvisa. De Japanse grens is momenteel alleen open voor mensen met de Japanse nationaliteit, of voor langlopende en vooraf verstrekte toeristenvisa.

Premier Kishida zit momenteel zelf in isolatie nadat hij afgelopen weekend positief testte voor corona. De ziekte kent een mild verloop.