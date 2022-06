IJSJESWEER. Dit is wellicht het meest fancy stracciatella-ijs dat we ooit gezien hebben

Met de zomer in aantocht en de nu al zomerse temperaturen kunnen we maar aan één ding denken: ijsjes. Niets zo efficiënt wanneer je verkoeling zoekt als een lekker koud bolletje ijs (of twee) op een hoorntje. Iedereen heeft zo z’n favoriete ijssalon, want het moge duidelijk zijn: er is heel wat verschil in kwaliteit tussen het ene adresje en het andere. En iedereen heeft zo z’n favoriete smaak. Ben je fan van stracciatella? Dan hebben we jouw volgendje ijsje gevonden.

Iedere zichzelf respecterende chocoladeliefhebber kent ongetwijfeld Pierre Marcolini. Als één van de meest beroemde chocoladehuizen van België maakt het merk zowel in binnen- als in buitenland furore. En hoewel z’n pralines wellicht het beroemdst zijn, moet je ook Marcolini’s ijsjes geproefd hebben. Zeker nu er een hele rist aan nieuwe stracciatellasmaken beschikbaar is.

Luxe ijsje

De meeste stracciatella’s zijn vrij gelijkaardig in opbouw. Doorheen het roomijs vind je een oneindige hoeveelheid aan kleine stukjes chocolade. De chocolatiers bij Pierre Marcolini besloten echter om de smaak anders aan te pakken. Hun stracciatella is dan ook opgebouwd als een millefeuille, waarbij laagjes krokante chocolade afgewisseld worden met laagjes ijs. In totaal zijn er twaalf smaken beschikbaar, van klassieke vanille tot kokossorbet en karamelijs. En eerlijk is eerlijk, die zien er allemaal even lekker uit. Voor een potje betaal je 5,50 euro.