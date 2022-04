Hoog, hoger, hoogst: dit is de nieuwe hoogste rooftop bar van Parijs

Wanneer je een (nieuwe) stad bezoekt, is het altijd een goed idee om een uitkijkpunt te vinden. Een hooggelegen plaats van waaruit je de hele omgeving kan observeren. Dat is niet alleen mooi op het moment zelf, maar je kan je daardoor vaak ook nadien beter oriënteren in de stad. Hoewel het in Parijs niet ontbreekt aan bijzondere uitkijkpunten, hebben we een nieuw adresje om toe te voegen aan die lijst.

Want wat is nog beter dan een simpel uitkijkpunt? Eentje waar je kan genieten van een lekker drankje in de (ondergaande) zon of tot in de vroege uurtjes. Een rooftop bar is ideaal in zo’n geval.

Skybar

Met z’n 115 meter is de nieuwe Skybar voortaan de hoogste rooftop bar van de Franse hoofdstad. Het etablissement bevindt zich op de 32ste verdieping van het hotel Pullman Montparnasse en het uitzicht is simpelweg adembenemend. De Skybar heeft zoals gebruikelijk een Aziatisch thema en je kan er genieten van een erg uitgebreide cocktailkaart. De ingang bevindt zich in de lobby van het hotel, maar opgelet, je komt de bar niet zomaar binnen. ‘Nette’ kledij is vereist, dus geen strandkledij of sportoutfits!