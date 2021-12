HOLIDAYS SPIRIT. 5 x beauty in a box

Relax in bad

Foto Bubbles at Home

Wanneer je iemand een geschenkdoos van Bubbles at Home cadeau doet, doe je eigenlijk een sessie me-time cadeau. Voor elke gelegenheid presenteert het Belgische merk de mooiste dozen met feelgood-spreuken en boordevol producten om gelukkig van te worden. Onze favoriet is de box met onder andere handzeep, een bruisbal in de vorm van een romantisch hartje en een zoete macaron en een mesh spons.

Bubbles at Home Vanaf 22,95 euro

Skincare om van te snoepen

Foto Self - Foto Self

Ook Belgisch is cosmeticamerk Self. Deze cadeauset in snoepverpakking is gevuld met vijf luxueuze mini-producten die je skincare routine compleet maken: dag- en nachtcrème, gezichtslotion, scrub en masker.

Self 49,95 euro

Hydrateren zal je leren

In de winter is het extra belangrijk om onze huid te hydrateren. Daarom ontwikkelde Caudalie een geschenkset die niets meer en niets minder doet dan de huid van jouw secret santa soepel houden in deze barre tijden. De Vinosource Hydraterende set –ja, je hoort het goed, de producten zijn gebaseerd op het basisingrediënt van ons favoriete drankje: de druif – bevat hydraterende gel, een serum om onder je dagcrème aan te brengen en een masker die de gevoelige huid in 10 minuten kalmeert.

Caudalie 26,40 euro

Op een rimpelloos 2022

Ook de rijpere huid wordt onder de kerstboom niet overgeslagen. Filorga is expert in het behandelen van ongewenste lijntjes in het gelaat. Met de anti-rimpelcrème, nachtcrème en oogcrème van het time-filler gamma - in een extra feestelijke box - smelten de rimpels als sneeuw voor de zon.

Filorga 62,50 euro

Ijskoude zoenen

Ook make-up mag niet in dit rijtje ontbreken, en dan liefst in een verpakking om op te eten. De Mini Silky Sheer Lipgloss Set – een mondvol – kleurt de lippen met vier ijzige tinten die niet misstaan in een winterwonderland. Bovendien zijn de producten van BE CREATIVE erg betaalbaar!

BE CREATIVE 19,95 euro