Hoe taal barrières tussen generaties kan overbruggen: Onze Vader wordt Onze Bro (video)

«Met deze actie willen we aantonen hoe je met specifieke taal afstanden kan overbruggen, en mensen écht kan laten luisteren», zegt Robbe Hemeleers van het communicatiebureau dat zich vooral focust op het bereiken van jongeren.

Famcatviering

Het is niet voor niets dat die nieuwe versie tijdens de zondagsmis werd gebracht. Elke derde zondag van de maand vindt de Famcatviering plaats. Een mis waarin allerlei generaties samenkomen, veel meer dan in andere diensten. «Soms vraag ik mij wel af hoe we ervoor zorgen dat we hier een taal spreken die iedereen verstaat. Zeker voor jonge mensen is dat niet vanzelfsprekend», zegt pastoor Bart Paepen. «Maar deze week kreeg ik een mail van de oprichters van CHOO CHOO. Het was een tekst die ik niet verstond, maar waarvan ze mij verzekerden dat jongeren de woorden wél kennen.»

Zo werd het Onze Vader het Onze Bro:

Onze bro, stallerend in de hoogte,

U bent bae.

Uw wereld is lit,

Uw wil geschiede, no cap.

Op aarde als in de sky.

Gun ons goeie chap,

hebben ff geen floes.

We hebben altijd je back bro.

We spelen niet,

Gewoon vibes man.

Ewa...men

Benieuwd hoe dat Onze Vader klonk in een misviering? De video bekijk je hier.

Taal evolueert

Taal is voor jongeren een manier om zich te onderscheiden van anderen, om hun identiteit weer te geven. Maar jongerentaal evolueert razendsnel. Met invloeden uit het Engels, Marokkaans en Frans, wordt die taal bijna onbegrijpelijk voor andere generaties.

«Veel mensen zien de evolutie van taal als iets negatiefs, maar dat is helemaal niet het geval», gaat Hemeleers verder. «Taal is nooit stabiel geweest en zal dat mogelijk ook nooit zijn. Het is continu in verandering en dat is boeiend. Maar het is belangrijk dat we elkaar blijven verstaan. Vandaag illustreren we in de kathedraal hoe verbindend de juiste taal kan zijn. We verenigen verschillende generaties door het bekendste gebed uit de Katholieke Kerk in jongerentaal om te zetten. Gen Z en millennials voelen zich hierdoor begrepen en kunnen connecteren. Andere generaties zijn verwonderd en stellen zich open voor iets dat ze niet 100% kennen of begrijpen.»

Hogesnelheidstrein aan trends

Dat oudere generaties moeite hebben met jongeren te begrijpen, is niet alleen te wijten aan de taal die ze spreken. Ook hun hele leefwereld is steeds in beweging: de discussie over deuren of wielen, de app BeReal, NFT’s,... Door die snelheid aan trends hebben heel wat organisaties het moeilijk om up-to-date te blijven en voelen jongeren zich onbegrepen. «Als je niet weet wat er speelt in die jongeren hun leefwereld, wordt communiceren met en vooral naar hen wel erg moeilijk», zegt Robbe Hemeleers. «Vaak gebruiken merken WTF of OMG, maar daar worden jongeren niet wild van, integendeel. Om het in hun taal te zeggen: ze cringen ervan. »

Daarom besloten de 25 studenten van de Belgian Advertising School hun eigen pop-up bureau CHOO CHOO op te richten. Hun doel is om in zeven weken tijd merken en bedrijven te helpen om een plaatsje te veroveren op die hogesnelheidstrein. Dat doen ze aan de hand van workshops waarin ze organisaties op de hoogte brengen van de laatste trends in de wereld van de jongeren. Daarnaast bieden ze ook projecten aan en maken ze impactvolle campagnes om die generatie te bereiken.

Een bureau vol jong geweld

CHOO CHOO zit vol jong geweld: van strategic planners die alles kennen van TikTok, tot creatieven die van elke campagne een creatief unicum maken. De afgelopen vijf maanden hebben ze stage gelopen in de beste bureaus van België waar ze de nodige ervaring hebben opgedaan. Bovendien trokken de studenten naar heel wat creatieve agencies zoals GoSpooky en Dept in Amsterdam om daar een heleboel inspiratie op te doen en hun netwerk uit te breiden.

CHOO CHOO opent de deuren vanaf 16 mei tot en met 30 juni in co-working space Brain Embassy in Antwerpen. Heeft jouw bedrijf de trein gemist en denk je dat het hoog tijd wordt om op te stappen? Neem dan vrijblijvend contact op via loket@choochoo.be.