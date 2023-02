Hoe betrek ik mijn kroost bij de eettafel?

Als kersverse ouder sta je voor veel uitdagingen. Soms voelt het aan alsof je aan het jongleren bent en er telkens meer balletjes worden bijgegooid. Een drukke agenda combineren met een gezonde maaltijd op tafel toveren, is wellicht één van de moeilijkste vraagstukken. Ergobaby, producent van kinderproducten en Sienna, maker van peutervoeding onderzochten hoe dit evenwicht het best bewaard blijft.

Het is heel belangrijk om van kleins af aan zo veel mogelijk verschillende smaken, kleuren en texturen in de voeding van je kind op te nemen. Elk ingrediënt dat een baby op deze leeftijd lekker vindt, zal hij waarschijnlijk de rest van zijn leven met veel smaak eten. Bovendien staat een kind het meest open voor nieuwe smaken en texturen wanneer hij tussen 4 maanden en 3 jaar oud is.

Nieuwsgierigheid

Op dit moment zijn ze erg nieuwsgierig naar wat mama of papa eet. Hun kleine handjes zullen proberen het eten uit je bord te pakken. Je bent met andere woorden een echte influencer. Als jij gezond eet, zal je kleintje sneller geneigd zijn het ook te proberen. Bovendien maak je zo van de maaltijd een gezellig, gezamenlijk moment. Een positieve ervaring die ze mee zullen nemen in hun verdere leven.

Gouden eeuw

Smaakpapillen passen zich aan wanneer ze in contact komen met bepaalde voedingsmiddelen. Dus ook aan gezonde en gevarieerde voeding: als een kind eraan gewend is, zal het gewend zijn alles te eten en nieuwe combinaties van texturen, smaken, geuren en aroma's te ontdekken, ook op latere leeftijd.

Deze ontdekkingsfase wordt vaak de gastronomische gouden eeuw genoemd. Het is verreweg de gemakkelijkste tijd om kinderen goede eetgewoonten bij te brengen. Het is een natuurlijke fase waar alle kinderen doorheen gaan. We moedigen ze daarom best aan. En jong begonnen is oud gedaan: baby's die op jonge leeftijd kennismaken met een gezonde en gevarieerde voeding, zullen later sneller geneigd zijn de juiste voedingskeuzes maken.

Van observator tot sous-chef

Zodra je kind interesse toont in eten, is het dus belangrijk dat je hem ook gaat betrekken. Dat gebeurt niet alleen aan tafel. Zet de kinderstoel in de keuken terwijl je kookt en laat je kind alle ingrediënten ruiken, aanraken, analyseren en proeven. Zo kan hij of zij wennen aan de grote verscheidenheid aan smaken en texturen

Ik ben twee en ik zeg nee

Helaas eindigt deze ontdekkingsfase vrij snel. Ieder kind is anders, maar rond het tweede à derde levensjaar, breekt een nieuwe fase aan. Deze kan extreem zijn of net zachtaardig: de beroemde nee-fase, of neofobie. Neofobie betekent bang zijn voor alles wat nieuw is. In deze fase is het belangrijk te begrijpen dat het kind zich meer wil uiten, onafhankelijk wil zijn en zijn mening wil geven.

Nee zeggen is dus zijn manier om indruk te maken. Maar aangezien deze fase vooral samenhangt met de angst voor alles wat nieuw is, is het een goed idee om er gewoon voor te zorgen dat zoveel mogelijk ingrediënten, texturen en smaken niet meer als nieuw worden ervaren. Maak dus van de gelegenheid gebruik om je kind tijdens de ontdekkingsfase al zoveel mogelijk recepten en ingrediënten aan te leren. Dit zal de tweede fase wat makkelijker maken.

Gezinstijd

Door van koken en eten een leuke gezinstijd te maken, zal je kind eten associëren met mooie herinneringen en eerder geneigd zijn alles te proberen wat je aanbiedt. Zo ontwikkelt je kroost onbewust een breed scala aan smaken die ze later zullen meenemen.