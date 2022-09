HELP, waar vind ik nog tijd voor mezelf?

September. Dat betekent het einde van een welverdiende vakantie, en de start van een helse periode vol verplichtingen. Waar vind je in hemelsnaam nog tijd voor jezelf in al deze hectiek? Geen nood, we lijsten de beste tips even voor je op.

6 uur 30: die verrekte wekker schreeuwt moord en brand naast je oor. Een nieuwe werkdag vol gesleur en gehaast kondigt zich aan. Ontbijten, kinderen klaarmaken om naar school te gaan, een momentje om jezelf ietwat presentabel te maken ertussen persen, kinderen aan de schoolpoort afzetten, en voor je het weet zit je op je werk om acht uur te zwoegen. Eens thuis terug hetzelfde liedje. Dag na dag, week na week.

Klinkt dit scenario jou bekend in de oren? Dan ben je dringend toe aan wat tijd voor jezelf. De ratrace staat namelijk nooit stil, en zeker nu september goed en wel vertrokken is, lijkt een streepje vakantie verder dan ooit. Hoe vind je tussen al die chaos nog een gaatje voor wat ‘me-time’? Want laat ons wel wezen: tijd voor jezelf is broodnodig. Daarom geven we je graag acht tips om meer tijd te vinden voor jezelf.

1. Wees helder

Geef eerst en vooral aan jezelf toe dat je af en toe wat tijd voor jezelf kan gebruiken. Dat is misschien wel de eerste stap: eerlijkheid naar jezelf toe. Dan volgt de rest quasi als vanzelf. Ook je familie en vrienden moeten weten dat jij wat tijd voor jezelf kan gebruiken. Ze kunnen je er zelfs mee helpen, of minstens in steunen.

2. Adem

«Maar ik adem toch altijd?», horen we je al denken. Klopt – hopelijk –, maar misschien adem je veel te onrustig. Een jachtige ademhaling kan er onbewust voor zorgen dat de wereld nog sneller lijkt te draaien. Een rustige ademhaling kalmeert je juist, en staat je toe de situatie in een relaxer daglicht te zien. Korte meditatie- of mindfulnessoefeningen kunnen je daar zeker bij helpen. Het internet biedt hier soelaas. Denk maar aan de app Headspace, waar je op ieder moment van de dag terechtkan voor oefeningen.

3. Maak een ‘brain dump’

Je kent het wel: de ene na de andere taak, opdracht of verantwoordelijkheid suizen door je hoofd. Een mail die je nog moet beantwoorden, iemand die je nog moet bellen, de vuilniszakken moeten nog buitengezet worden, je moet nog boodschappen doen, noem maar op. Soms wordt het gewoon te veel, en staat ons hoofd op barsten met alles wat we nog moeten doen. Op dat moment heb je de hulp nodig van een ‘brain dump’. Dat houdt in dat je alles wat je nog moet doen opschrijft, en dat in lijstjes giet. Zo krijg je een helder overzicht van wat er nog allemaal op jouw plateau ligt.

4. Zet je smartphone uit

Die verrekte smartphones. Ze zijn door en door slecht voor je, en toch kun je niet zonder. Het is een van de tragedies van onze moderne tijd. Tel maar eens hoeveel tijd van een gemiddelde dag jij verliest met doelloos swipen en tikken. Maar je raadt nooit wat er zich aan de zijkant van zo’n smartphone bevindt: een aan- en uitknop! Meer tijd voor jezelf creëren betekent ook minder tijd aan die smartphone opsouperen. Zeker als je net bent opgestaan, laat je die gsm best nog even aan de kant liggen.

5. Wandel vaker rond

Het is misschien cliché, maar een wandelingetje in de buitenlucht kan wonderen doen. Mocht je me niet geloven, kun je het eens vragen aan Beethoven, Charles Darwin, Steve Jobs of Mark Zuckerberg, stuk voor stuk fervente wandelaars. Het hielp hen hun gedachten te verzetten, even tot rust te komen. Met andere woorden: voor een kort wandelingetje wil de ratrace al eens de pauzeknop induwen.

6. Leer ‘nee’ te zeggen

Het klinkt simpel, maar dat is het allesbehalve. ‘Nee’ zeggen is grenzen stellen. Als een afspraak geen prioriteit heeft, kan je die gewoonweg weigeren. Het helpt alvast om eens na te denken over wat echt belangrijk is voor jou, professioneel en privé. En alles wat niet per se belangrijk is, daar kun je al eens vaker ‘nee’ tegen zeggen.

Het kan heel goed zijn dat je niet gemakkelijk ‘nee’ zegt, en dat is ook heel normaal. Als je hiermee worstelt, kun je misschien klein starten, en zo opbouwen. Oefen met nee zeggen tegen kleinere gunsten die mensen van je vragen. Je hoeft niet constant voor iedereen klaar te staan.

7. Stel je grenzen op het werk

Mailtjes en telefoontjes nadat jij de deur van je kantoor achter je hebt toegetrokken? Daar moet jij over kunnen beslissen. Bespreek deze grenzen met jouw werkgever. Ze helpen je privé orde op zaken te stellen en te houden, en dus ook op het werk beter te presteren. Dat is pas een win-win.

8. Sport

«Mens sana in corpore sano»: een gezonde geest in een gezond lichaam. Jouw mentale gezondheid hangt dus sterk af van jouw lichamelijke sterkte. Dat wisten de Romeinen al en het is nog steeds een waarheid als een koe. Daarom kan sport je al een heel stuk vooruithelpen om rust te creëren in je hoofd en dus in je agenda. Vooral een dagelijkse sportroutine kan al veel zoden aan de dijk brengen.

Zoek bijvoorbeeld een loop- of fietstochtje, of stap eens binnen in jouw lokale fitness. Als je liever thuisblijft, kan de website darebee.com een hulp zijn. Daar vind je allerlei gratis homework-outs en programma’s, net als tips over hoe je aan sporten begint. Maar het allerbelangrijkste is dat je een sport vindt die je graag doet.