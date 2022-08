Helft van de Belgen neemt een herbruikbare drinkfles mee op vakantie

Ook op reis is het belangrijk om genoeg water te drinken. Toch stopt slechts de helft van de Belgen een herbruikbare drinkfles in zijn koffer, hoewel 92% het wel belangrijk vindt om gehydrateerd te blijven. Dat blijkt uit een bevraging van air up bij 1.000 Belgen.

De helft van de Belgen gaat op stap met een herbruikbare drinkfles, en uit de enquête blijkt dat zij daar drie belangrijke redenen voor hebben. 61% vindt het makkelijk om de fles te hervullen, terwijl 51% het gewoon handig vindt om altijd water bij zich te hebben.

Klimaat

Een derde belangrijke reden die meespeelt bij de Belgen is het klimaataspect. Deze trend is in het bijzonder merkbaar bij de Belgische Generatie Z (18- tot 24-jarigen), aangezien 66% van hen aangeeft om deze reden een herbruikbare drinkfles mee te nemen op vakantie. Toch zijn er nog factoren, zoals het type vakantie, die een rol spelen bij de keuze van de Belgen, ook bij die van Belgische jongvolwassenen. Zo zegt 61% van hen een herbruikbare waterfles mee te nemen bij het backpacken, een percentage dat iets hoger ligt dan de globale Belgische trend (49%). 52% van de Belgen neemt een herbruikbare waterfles mee op citytrip, wat stijgt tot een percentage van 64% bij Brusselaars. Bovendien is ook het type verblijf een doorslaggevende factor voor Belgen. Zo neemt slechts 16% van de Belgen een herbruikbare drinkfles mee naar een all-in hotel, terwijl dit percentage iets hoger ligt voor een halfpension-verblijf (27%).

Waarom nemen de andere respondenten dan geen herbruikbare drinkfles mee op reis? Uit het onderzoek komen drie belangrijke redenen naar voren. Zo geeft 33% van de Belgen aan een herbruikbare drinkfles onhandig te vinden, terwijl 40% van hen aanduidt een voorkeur te hebben voor flessenwater in het buitenland. De meest opvallende reden, die aangehaald wordt door 39% van de Belgen, is het feit dat de kwaliteit van het kraanwater in het buitenland gewantrouwd wordt. Toch bestaan ook hiervoor oplossingen, zoals de interactieve tool op water in het buitenland, waarop Belgische vakantiegangers zelf kunnen checken of het kraanwater op hun vakantiebestemming drinkbaar is. Op deze manier kan elke Belg zonder zorgen op vakantie vertrekken!