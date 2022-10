Heb jij weleens rare dromen? Dat is goed voor je hersenen, volgens de wetenschap

Dromen zijn bedrog, en maar goed ook. Het overkomt ons maar al te vaak dat we ‘s ochtends wakker worden en ons geen raad weten met de dromen van de nacht ervoor. Sloegen ze nu ergens op of niet? ‘s Nachts dacht je van wel, ‘s ochtends liggen de dingen toch anders. Maar volgens een nieuwe studie zouden die rare dromen goed zijn voor je hersenen.

Dat is althans de conclusie van een onderzoek van wetenschappers verbonden aan de universiteit van Bern in Zwitserland. Ze publiceerden de resultaten van hun analyse in het vakblad eLife en die zijn opmerkelijk.

Creativiteit doet leren

Om het proces te begrijpen is het allereerst noodzakelijk om onze twee slaapfases te definiëren: de paradoxale en niet-paradoxale slaap. In de eerste fase zijn onze hersenen het meest actief en produceren we bizarre dromen, in de tweede reproduceren we simpelweg wat we de dag ervoor hebben meegemaakt. «Waar de niet-paradoxale dromen redelijk letterlijk de voorbije gebeurtenissen weergeven, hebben paradoxale dromen de neiging om die gebeurtenissen op een meer creatieve wijze te combineren», aldus Jakob Jordan, hoofdonderzoeker. En hoe creatiever je brein ‘s nachts in de weer is, hoe beter je dingen overdag zou kunnen opslaan in je hersenen.