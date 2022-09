HANDIG. Google Maps lanceert brandstofbesparende routes in België

Wie in Google Maps een route voor de auto plant, zal binnenkort in bepaalde gevallen een trager alternatief voorgesteld krijgen dat beter is voor het milieu en de portemonnee. Dat heeft het bedrijf aangekondigd.

De Amerikaanse internetgigant gaat in de komende weken de functie «ecovriendelijk routeplannen» uitrollen in verschillende landen, waaronder België. In de Verenigde Staten, Canada en Duitsland bestaat de functie al langer.

Google Maps berekent op basis van verschillende parameters - type weg, snelheid, verkeersdrukte - of een minder snelle route een ecologischer alternatief is. De applicatie zal dan aangeven hoeveel langer de auto moet rijden en hoeveel brandstofbesparing daar tegenover staat.

De berekening is afhankelijk van het type motor: bezine, diesel, hybride of elektrisch. De route kan daardoor verschillen volgens motortype. Een dieselwagen is bijvoorbeeld op hogere snelheid efficiënter, terwijl een hybride wagen beter rendeert in start-stopverkeer, aldus Google.

Waze?

Wie toch altijd de snelste route wil, zal de functie kunnen uitschakelen. Of Google de technologie ook bij zijn andere navigatieapp Waze zal introduceren, kon het bedrijf nog niet zeggen.