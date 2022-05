Groene vingers? Dan ben je ook een aantrekkelijker lief

Althans, dat is toch wat blijkt uit het onderzoek van een Amerikaans studiebureau in oktober 2021. Na het ondervragen van 1.111 plantenmama’s en -papa’s bleek niet alleen dat 63 % van hen hun plantencollectie tijdens de coronapandemie hadden uitgebreid, maar ook dat groene vingers het goed doen op de datingmarkt. Maar liefst 35 % gaf aan dat ze andere plantenliefhebbers als een aantrekkelijker lief beschouwen dan mensen zonder plantenliefde. Zowel op Tinder, Bumble als Hinge kennen termen in verband met planten een ware opleving en daar zijn goede redenen voor.

Plantenvoordelen

Relatietherapeut Claudia Johnson geeft op de website Elite Daily een woordje uitleg bij al die plantentermen. Volgens haar geef je door veel planten te houden ten eerste aan dat je niet alleen voor die planten, maar ook voor jezelf én voor anderen kan zorgen. Met andere woorden: je komt volwassen en betrouwbaar over. Ten tweede verbetert groen je humeur en zorgt het voor minder stress, zowel voor het plantenbaasje zelf als voor een potentieel lief.

Wist je, ten derde, dat planten volgens Lizzie La Barbera van plantenbedrijf The Sill aangeven dat je bereid bent om fouten te maken en aan jezelf te werken? Een urban jungle is nu eenmaal een typisch gevalletje trial & error, wat aangeeft dat je niet bang bent voor wat uitdaging. Ten slotte brengen planten mensen samen, aldus Erin Marino van The Sill. Het is de ideale conversatiestarter, het kan een gemeenschappelijke hobby zijn en een leuke toevoeging aan jullie relatie over het algemeen. Of je nu samen planten verpot of naar een lokale plantentuin trekt, elk excuus is goed genoeg om samen tijd te besteden.