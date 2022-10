Goed nieuws voor luiaards: ongestreken kleren zijn hip

Onder meer Burberry, The Row en Prada lieten modellen afgelopen weken opdraven in gerimpelde kleedjes, broeken met kreuken in en rokken met al te veel plooien. Raf Simons, ontwerper voor Prada, zei na zijn modeshow aan the Observer dat de plooien «gebaren van fouten» waren die bedoeld waren om «kledingstukken na te bootsen die al geleefd hadden». Ook in de fastfashion-industrie duiken de gerimpelde kledingstukken trouwens al op, en verschillende sterren die naar de modeweek in Parijs afzakten droegen een gekreukte outfit. Julia Fox koos bijvoorbeeld voor een kleed dat op een stuk aluminiumfolie leek. Die gerimpelde trend zou overigens deel uitmaken van een algemene tendens van de modewereld om ook imperfecties te omarmen.

Photoshot / Avalon

Pragmatische mode

De trend is in ieder geval welkom onder de vele jongeren, die onder het mom van «onnodig» en «tijdsrovend», het strijkijzer al een tijdje naar de bezemkast verbannen hadden. Op de werkvloer was het evenwel hier en daar nog steeds not-done om met een ongestreken T-shirt op te dagen. Maar daar heeft de antistrijkbrigade nu een gevat antwoord op: niet strijken is geen kwestie van luiheid, maar van een neus voor mode.