Goed nieuws! Reizen maakt je gelukkig

Veel Belgen vertrokken afgelopen zomer met het vliegtuig, de auto, de trein of een ander vervoermiddel richting hun vakantiebestemming en nog meer zullen hen in het najaar volgen in hun zoektocht naar ontspanning en geluk. Uit onderzoek van reisorganisatie Eliza was here onder 2.000 Belgen blijkt namelijk dat reizen ons gelukkig maakt. De gemiddelde Belg geeft zichzelf een geluksscore van 7,2 op 10. Opvallend: hoe recenter en vaker men op reis ging, hoe hoger de geluksscore! Volgens het onderzoek levert dit geluksgevoel overigens niet alleen jou zelf voordelen op, maar sijpelen deze ‘happy vibes’ ook door naar de mensen om je heen.

Van reizen word je gelukkig, zoveel is zeker. Eén of zelfs een paar keer per jaar er even tussenuit gaan is niet alleen goed voor je eigen rust, maar komt ook je band met je partner ten goede. Bijna 7 op de 10 Belgen in een relatie (69%) geven aan dat reizen met z’n tweeën volgens hen goed is voor de relatie met hun partner. Op het moment dat er inwonende kinderen zijn, geeft men zelfs nog vaker aan dat met z’n tweetjes reizen goed zou zijn voor de relatie (inwonende kinderen: 74%, geen inwonende kinderen: 65%). Zeker niet slecht om een babysit in te schakelen voor wat quality time!

Niet alleen thuis pluk je de vruchten van je vakantie, want ruim 6 op de 10 werkende Belgen (62%) merkt het aan collega’s dat ze meestal een tijd lang vrolijker zijn wanneer ze net terug zijn van reis. We geven aan dit gevoel ook bij onszelf te herkennen, waarbij we na een buitenlandse reis vrolijker op het werk zijn dan na een staycation, respectievelijk 69% en 67%.

Geluksscore stijgt

België staat dit jaar op de 19de plek van het World Happiness Report, een jaarlijks onderzoek van de Verenigde Naties. Belgen geven hun geluk gemiddeld een 7,2 op 10. Als we in het onderzoek van Eliza was here kijken naar de impact van reizen op deze geluksscore, zien we dat Belgen die recent nog op reis gingen zichzelf een hogere geluksscore geven (7,4), dan Belgen die langer geleden op reis gingen (7,0). Hetzelfde geldt voor de frequentie waarop men op reis gaat. Hoe recenter en vaker men op reis ging, hoe hoger de score.

Dus pak je koffers en vertrek!