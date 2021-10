Geef je Instagramfeed een boost door een bezoekje te brengen aan Illusion Brussels

Musea staan over het algemeen bekend om hun historische waarde. Een bezoekje leert je in de meeste gevallen wat bij over minstens één aspect van onze (kunst)geschiedenis. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn namelijk ook musea die je gewoon een leuke, interactieve ervaring willen bieden - zonder meer. En die je Instagramfeed meteen een boost geven. Het pas geopende Illusion Brussels is daarvan een perfect voorbeeld.

Brussel huist al een heleboel verschillende musea, maar eentje als Illusion hadden we nog niet. Het museum focust zich namelijk op optische illusies in alle mogelijke vormen en maten.

Illusies uitgelegd

Sommige van die illusies zijn wereldberoemd en ken je ongetwijfeld al. Een tiental andere daarentegen vind je enkel hier in Brussel. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat alle illusies vergezeld worden van een woordje uitleg zodat je na afloop precies weet hoe alles in z’n werk gaat. Naast Instagramwaardig is Illusion Brussels dus toch ook een beetje educatief. Wil je graag pronken met een foto waarop je over het plafond van de kamer loopt of wil je weten waarom het water in een andere kamer naar boven in plaats van naar beneden stroomt? Dan weet je waar je voortaan terecht kan.

Praktisch

Adres: Kaasmarkt 22, Brussel

Inkom: 9 euro voor volwassenen, 6 euro voor kinderen (alleen ter plaatse te koop)

Website