Fan van vol-au-vent? Hier kan je gratis een vegan variant proeven

Nog tot 12 augustus houdt de Taste Truck halt in twaalf Belgische steden: Brussel, Namen, Antwerpen, Leuven, Genk, Blankenberge, Gent, Charleroi, Doornik, Aarlen, Eupen en Luik. Het opzet van de zomertoer is tweeledig. In de eerste plaats wil GAIA iedereen bedanken die zich de afgelopen 30 jaar heeft ingezet voor dierenwelzijn.

Plofkippen

Daarnaast is het een manier om mensen kennis te laten maken met alternatieve voedingsproducten die vlees vervangen. De traditionele Belgische vol-au-vent werd door GAIA volledig plantaardig gemaakt. Zo vestigt het de aandacht op de dieronwaardige omstandigheden waarin vleeskippen nog te vaak gehouden worden. In 42 dagen worden deze ’plofkippen’ in een sneltempo vetgemest tot ze hun slachtgewicht van 2,5 kilogram bereiken.

«Je kan enorm lekker plantaardig eten, maar de mensen beseffen dat nog niet. Wij willen dat op deze manier bewijzen. Nu is het aan de mensen om te proeven», vertelt Ann De Greef, directeur van GAIA.

In het afgelopen is het GAIA gelukt om de meerderheid van de Belgische supermarktketens het Better Chicken Commitment (BBC) te doen onderteken. Daardoor zullen supermarkten vanaf 2026 geen plofkip meer aanbieden in hun rekken. Alleen hebben de supermarkten het BBC nog niet ondertekend voor producten waarin kip verwerkt is, zoals bijvoorbeeld chicken nuggets.