Elke middag een avocado? Dat blijkt toch niet zo gezond als je zou denken

Avocado’s en hipsters gaan al zo lang we ons kunnen herinneren hand in hand. Met toast, uit het vuistje of als guacamole: de mogelijkheden zijn eindeloos. Heel wat liefhebbers spelen dagelijks een exemplaar naar binnen, want ze zijn gezond en bevatten een hoop goede vetten. Toch overdrijf je best niet met je dagelijkse avocado-inname.

Zoals met alles in het leven geldt ook voor avocado’s dat je ze best met mate consumeert. Want ondanks de goede eigenschappen zijn er ook enkele negatieve kantjes aan de steenvruch.

Halve avocado

Althans, dat is wat diëtiste Sonya Angelone weet te vertellen aan Men’s Heath Nederland. «Avocado’s zijn een geweldige bron van vezels, vitamine E, kalium en goede vetten. Een doorsnee avocado bevat ongeveer 250 calorieën en 21 gram vet. Deze vetten verhogen de absorptie van in vet oplosbare vitaminen en bevorderen de opname van andere gezonde stoffen die in planten aanwezig zijn», aldus Angelone. Maar als je weet dat je gemiddeld slechts zo’n 40 tot 100 gram vet per dag zou mogen consumeren (de precieze hoeveelheden wisselen per advies), is een avocado dus al een grote hap uit dat ‘vetbudget’. Angelone raadt daarom dan ook aan om het bij een halve avocado per dag te houden als je de rest van je dieet realistisch wil houden. Je bankrekening zal je alvast dankbaar zijn!