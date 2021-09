Eindelijk nieuwe iPhone 13? Apple stelt binnenkort nieuwe producten voor

Traditiegetrouw stelt Apple in september een reeks nieuwe producten voor en ook dit jaar zal dat niet anders zijn. De techgigant stuurde een uitnodiging de wereld rond voor een streamingevenement op 14 september om 19 uur Belgische tijd. Dan weten we eindelijk of er een nieuwe iPhone komt, wat hij ons precies te bieden zal hebben en hoeveel hij precies zal kosten. Naast de smartphone zouden ook nieuwe draadloze oortjes en updates van de Apple Watch worden voorgesteld.

Het bedrijf van Tim Cook houdt graag alle details over hun nieuwe producten geheim. Toch denken heel wat Apple-fans al een idee te hebben van de details van de iPhone 13. Ze vermoeden namelijk enkele hints ontdekt te hebben in de aankondiging. Zo zou er een roségouden toestel komen omdat de lucht op de uitnodiging roze kleurt door de zonsondergang. Ook zou de camera uitgerust zijn met een betere zoom. De theorie: het Apple-logo op de uitnodiging is doorzichtig en stelt scherp op een verre locatie. Of deze vergezochte theorieën ook kloppen, zullen we op 14 september ontdekken.