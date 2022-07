Een op vijf voelt zich vervangbaar: «Als ik niet kom werken, zouden collega’s mij niet missen»

Maar liefst 19 % van alle werkende Nederlanders denkt dat hij door zijn collega’s niet gemist wordt wanneer hij vanaf morgen niet meer op het werk verschijnt. Niet minder dan één op de negen ondervraagden heeft daarnaast het gevoel dat zijn of haar baan overbodig is. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.057 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard.

Opvallend genoeg voelen mannen zich veel vaker nutteloos op de werkvloer dan vrouwen. Zo stelt bijna een kwart van alle mannelijke ondervraagden dat collega’s hen bij afwezigheid waarschijnlijk niet missen, tegenover slechts 16 % van de vrouwen. 14 % vindt zelfs dat zijn baan weinig toevoegt, terwijl dit onder vrouwen slechts 9 % bedraagt. «Het verbaast me dat zoveel mannen het gevoel hebben dat ze vervangbaar zijn», zegt Vince Franke van Acties.nl. «In het verleden heb ik weleens gewerkt voor organisaties waarbij ik niet meer dan een nummertje was. Maar zelfs daar had ik altijd het gevoel iets significants bij te dragen aan de organisatie. Of dit iets te maken heeft met de opkomst van het thuiswerken, durf ik niet te zeggen – maar opvallend is het zeker.»

Netflixen tijdens de uren

Dat een groot gedeelte van de Nederlanders zich nutteloos voelt op het werk, lijkt vooral een gevolg te zijn van (te) weinig uitdaging. Zo stelt maar liefst 15 % van alle werkenden dat zij hun dagelijkse werkzaamheden ook in de helft van de tijd kunnen uitvoeren. Met 19 % ligt dit percentage onder mannen bijna twee keer zo hoog (!) als onder vrouwen (10 %). Mede hierdoor zegt niet minder dan één op de zes ondervraagden dagelijks gemiddeld langer dan twee werkuren aan niet-werkgerelateerde zaken te besteden. Wederom scoren mannen (18 %) hoger dan vrouwen (15 %).

Topje van de ijsberg

Wellicht vanwege een lager werktempo of een overvloed aan pauzes, vindt maar liefst 8 % van alle werkende Noorderburen dat zij momenteel te veel betaald krijgen. Onder mannen bedraagt dit zelfs 10 %. Toch lijkt dit slechts het topje van de ijsberg te zijn. Zo stelt niet minder dan 44 % van alle ondervraagden dat het geen serieuze gevolgen voor hun organisatie heeft wanneer zij vanaf morgen niet meer op werk verschijnen. «Ik denk dat iedereen aan het einde van de zomervakantie weleens heeft overwogen om gewoon weg te blijven. Het lijkt mij persoonlijk een illusie dat niemand je mist of dat het geen gevolgen heeft voor je werkgever. Ook een bedrijf is in mijn optiek maar zo sterk als haar zwakste schakel», besluit Franke.