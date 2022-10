Duvel lanceert vuurkorf in vorm van iconisch glas voor strijd tegen spierziekte

Het idee voor een vuurkorf in de vorm van het iconische Duvel glas ontstond tussen pot en pint bij de vrienden en Duvel lovers Stijn Delcroix en Vincent Early uit Essen. De twee gingen aan het lassen en al snel bleek dat ook heel wat vrienden en kennissen zo’n prachtige vuurkorf in hun tuin wilden. Met de verkoop van hun vuurkorven zamelden Stijn en Vincent geld in om het onderzoek naar een behandeling of een geneesmiddel voor Duchenne spierdystrofie te versnellen. En dat ontging ook de brouwerij niet. Vanaf 18 oktober biedt Duvel Moortgat de unieke vuurkorven te koop aan op hun webshop. Elke vuurkorf krijgt trouwens een certificaat én er wordt een uniek nummer ingelast. Een collectors item dus.

Warme samenleving

Stijn Delcroix uit Essen, bedenker en maker: « Het idee van de vuurkorf begon vijf jaar geleden al te borrelen toen Vincent en ik met een glas Duvel ons aan een vuurkorf stonden te warmen. Het toeval wil dat Vincent nogal goed kan lassen. We kregen daarop heel wat positieve reacties van familie en vrienden en de vraag om ook voor hen er een te maken, bleef niet lang uit. Dat wilden we wel doen, maar het zette ons ook aan het denken. Er moest wat aan vasthangen. Het achtjarige zoontje Lou Kenis, van kennissen uit Loenhout, lijdt aan de spierziekte van Duchenne. Zo dragen we ook ons steentje bij voor een warmere samenleving.»

De vuurkorven zijn gemaakt van cortenstaal en gaan een leven lang mee. De korf is één meter groot, heeft een diameter van 60 centimeter en weegt zo’n 35 kilogram. Een echt designstuk en eyecatcher in élke tuin én nog toffer om van te genieten met een frisse Duvel in de hand. Met je aankoop steun je het ‘Duchenne Parent Project’ om het onderzoek rond Duchenne spierdystrofie te versnellen.

Foto Duvel

Een vuurkorf in de vorm van een Duvel glas kost 666 euro en vind je hier: https://shop.duvel.com/nl