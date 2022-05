DROOMJOB. Nieuwe directeur gezocht voor schooltje met 4 leerlingen op piepklein Schots eiland

Wie flink genoeg heeft van België, krijgt nu de kans van zijn leven. Een lagere school op het idyllische Schotse eiland Foula, met 28 inwoners, zoekt een nieuwe directeur. De school telt slechts vier leerlingen, en nog een peuter in de crèche. De vacature belooft een schappelijk loon, een huis met drie slaapkamers en een job op een prachtig eiland.

Foula is een eiland van 12 vierkante meter, met 28 bewoners en ligt zo’n 25 kilometer ten westen van Shetland. Het is een van de meest verlaten eilanden van Groot-Brittannië. Het is een prachtige locatie, met ruwe bergen, scherpe kliffen én zeehondjes.

Toch is het mogelijk om er naar de lagere school te gaan. De school is goed uitgerust met een crèche, keuken, een hal en zonnepanelen. Alleen is de school dringend op zoek naar een nieuwe directeur, nadat Beverley McPherson met pensioen ging.

Eilandleven

Nog niet overtuigd om je leven compleet om te gooien? Als je de fulltime (35u/week) job aanneemt krijg je een loon van 61.374 pond per jaar (zo’n 72.000 euro), een huis met drie slaapkamers en een vergoeding voor de verhuiskosten.

Naast iemand met relevante ervaring, zijn ze ook op zoek naar iemand met een can-do-attitude, visie, veel energie, discipline, communicatieve vaardigheden en een initiatiefnemer. Je moet bovendien bereid zijn om deel uit te maken van een dynamisch en vriendelijk eiland, met een tragere levensstijl dan in de stad.

Zin om je biezen te pakken? Solliciteren doe je via myjobscotland.