Drinken we binnenkort massaal aardappelmelk?

Nog niet zo lang geleden was melk gewoon melk (meestal afkomstig van koeien), maar tegenwoordig zit de vork een beetje anders in de steel. Door de klimaatverandering zijn we anders gaan nadenken over onze voedselconsumptie en kiezen steeds meer mensen voor een plantaardig dieet. Wat betekent dat er ook een heleboel verschillende soorten plantaardige melk verkrijgbaar zijn.

Wie weleens door de winkelrekken wandelt of naar de plaatselijke koffiebar trekt, heeft al een hoop variëteiten kunnen spotten. Amandelmelk, havermelk, sojamelk, hazelnootmelk, rijstmelk... Het rijtje is bijna eindeloos en bovendien komt er binnenkort wellicht nog een alternatief bij: aardappelmelk.

Duurzaam

Het Zweedse merk DUG brengt namelijk drie varianten van de plantaardige melk op de markt: original, unsweetened en barista. En ja, de melk wordt effectief gemaakt van aardappelen, wat een aantal voordelen met zich meebrengt. Niet alleen is de ecologische voetafdruk relatief laag (0,27-0,31 kg CO2 per kilogram volgens DUG in vergelijking met 1,06-1,28 kg CO2 per kilogram voor koemelk volgens een studie van Oatly), maar bovendien wordt het risico op allergieën tot een minimum beperkt en is het product uiteraard geschikt voor vegans. De aardappelteelt is daarenboven wijd verspreid in Europa, wat op termijn het transport tot een minimum zou kunnen beperken. De aardappelmelk werd in 2021 alvast beloond op de World Food Innovation Awards.

Momenteel is de aardappelmelk van DUG alleen verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk, maar wellicht komt daar snel verandering in.