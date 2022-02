Drie merken waarmee je je Ikea keuken een upgrade geeft

De keuken is voor velen onder ons één van de belangrijkste ruimtes in huis. Het is de plaats waar je ‘s ochtends je eerste kopje koffie naar binnen speelt, waar je in het weekend pannenkoeken bakt en waar je ‘s avonds al kokend tot rust komt. Niet moeilijk dus dat de uitstraling van onze keuken ertoe doet. Helaas is zo’n nieuwe keuken al snel een rib uit je lijf.

Natuurlijk zouden we allemaal een volledig op maat gemaakte keuken willen bestellen bij een plaatselijke schrijnwerken. En uiteraard zouden we graag de duurste afwerking kiezen. Maar dat is voor de meesten onders ons jammer genoeg geen optie en dus trekken we massaal richting Ikea voor een min of meer op maat gemaakte keuken. Helaas is het gamma aan afwerkingen niet per se waar we naar op zoek zijn, maar gelukkig bestaan er tegenwoordig een heleboel merken waar je originerele frontjes voor je Ikea-keuken kan bestellen. Dit zijn er drie die wij alvast goedkeurden.

Plum

Plum is wellicht het bekendste en een van de meest toegankelijke merken wat betreft keukenfrontjes. De prijzen liggen weliswaar wat hoger dan bij Ikea zelf, maar blijven fijn voor de portemonnee. Je kan kiezen uit vier verschillende modellen en vier soorten afwerkingen en bovendien zijn er ook opties voor je dressing of badkamer.

Reform

Ben je op zoek naar een merk waar je je helemaal kan laten gaan? Waar de mogelijkheden eindeloos zijn? Dan is Reform hét bedrijf voor jou. Een team designers en architecten staat klaar om de op maat gemaakte optie voor jou te vinden en je mag er zeker van zijn dat je keuken er erg origineel komt uit te zien.

& Shufl

Heb jij een zwak voor originele materialen en Deens vakmanschap? Dan is & Shufl wat voor jou. Of je nu zoekt naar gekleurd linoleum, prachtig hout of betonlook: ze hebben het allemaal. Je kan trouwens ook een set proefjes bestellen als je er online niet helemaal uitkomt.