Door deze gewoontes krijg je sneller rimpels

Je gezicht niet reinigen

Je gezicht reinigen is super belangrijk. Als je je huid niet proper maakt, dan blijven er resten make-up en vuil achter op je gelaat. Die doen je porïen verstoppen waardoor er onstekingen kunnen opduiken en het eiwit collageen aangetast wordt. Reinigen houdt je vel jong en je krijgt bijgevolg minder snel rimpels. Maak je huid schoon met micelair water en niet met reinigingsdoekjes, want dat is nadelig voor je velletje.

Geen zonnecrème gebruiken De zon heeft een enorme invloed op je huid. Ongeveer 80 procent van de huidveroudering komt door schadelijke uv-stralen. Als je geen zonnebrand gebruikt, heb je dus meer kans dop vroegtijdige rimpels. Het zou eigenlijk een gewoonte moeten zijn om je elke dag, ook in de winter, in te smeren met zonnecrème. Neem eentje met een factor van minstens 30.

Roken en alcohol In sigaretten zit nicotine. Die stof zorgt ervoor dat je bloedvaten vernauwen en doet de eiwitten collageen en elastine, die je huid soepel en stevig houden, afbreken. Daardoor krijg je rimpels rond je mond. Alcohol verstoort dan weer de vochtbalans in je lichaam. Ook wordt je vel minder soepel. Stoppen met roken en alcohol met mate drinken is de boodschap.