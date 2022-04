Dit zijn de tien mooiste treinreizen in Europa

Met de trein op vakantie gaan, het is wellicht één van de meest milieuvriendelijke én avontuurlijke manieren van reizen. In tegenstelling tot wanneer je het vliegtuig neemt, zie je tijdens een treinreis het hele landschap aan je voorbij zoeven. Je hebt een duidelijk idee van waar je bent, wat er te zien valt en je stapt eigenlijk uit waar je wil. En laten we eerlijk zijn, je reis is een stuk comfortabeler dan in dat al te krappe vliegtuigzitje.