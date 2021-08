Dit zijn de tien meest fotowaardige Belgische gerechten

Wie in het verleden aspiraties had om food Instagrammer te worden, weet dat dat in praktijk verdomd moeilijk is. Je eten mag dan nog zo lekker zijn, dat betekent niet per se dat het er ook lekker uitziet. Integendeel. Op enkele uitzonderingen zoals poké bowls en red velvet pancakes na, is het gemiddelde bord dat je voorgeschoteld krijgt geen plaatje.