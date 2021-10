Dit zijn de populairste seksspeeltjes voor mannen

Seks is plezant. Seks is gezond. Seks kan ook met wat hulp, of je nu alleen bent of niet. Dat laatste weten vrouwen al lang en vooral de laatste tijd zijn seksspeeltjes aan een opmars bezig. Waar ze vroeger met enige schaamte in de duisternis van het nachtkastje werden verstopt, krijgen ze nu een trotste plaats in de slaapkamer. Want nee, er is niets mis met wat hulp tussen de lakens, of je nu seks hebt met jezelf of met een ander.