Dit zijn de mooiste stranden om deze zomer te bezoeken

Ben jij je net als een hele hoop andere Belgen op aan het maken om op vakantie te vertrekken? Zijn je valiezen al gepakt, heb je je hotelkamer geboekt en heb je al een hele waslijst aan plekjes die je graag zou willen bezoeken? Slecht nieuws, want we staan op het punt om daar nog enkele bijzondere plaatsen (met name stranden) aan toe te voegen.