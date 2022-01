Dit zijn de lekkerste soepen ter wereld

Soep. Het is een gerecht waar we - zeker in de winter - met veel plezier van genieten, maar dat slechts zelden in de kijker staat. Want het is ‘maar’ een groentenpapje of -sapje. Nochtans bestaan er wereldwijd een heleboel verschillende soorten soepen die veel meer zijn dan dat, die de nodige culinaire skills vereisen. CNN besloot daarom een rangschikking te maken van de lekkerste internationale soepjes.