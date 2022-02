Dit zijn de keukengewoontes waar Italianen zich het meest aan storen

Italianen en koken, het is een dingetje. De Italiaanse keuken staat natuurlijk bekend om z’n overvloed aan heerlijkheden - zoveel is zeker. Maar daarnaast hebben de Italianen ook zo hun bekende en minder bekende no-go’s. Het is misschien een cliché, maar zo hebben ze een hekel aan ananas op pizza. Dat blijkt echter niet de enige afknapper te zijn voor de Italianen.