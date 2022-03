Dit is de reden waarom je piercings nooit mag laten schieten

Denk je eraan om een oor- of neuspiercing te nemen? Dan lees je best eerst dit artikel. Bij het zetten van zo’n juweeltje heb je de keuze om deze te laten piercen of schieten. Dit is waarom je altijd voor piercen moet kiezen.

Wat is het verschil?

Piercen of schieten? Het is een veelgestelde vraag bij mensen die benieuwd zijn naar een nieuwe spiesjuweel. Een piercing laten schieten is vaak goedkoper en ziet er een stuk minder pijnlijk uit. Toch heeft piercen veel meer voordelen. Bij piercen wordt er eerst een stukje kraakbeen uit je lichaam verwijdert, voordat je sieraad er plaats zal innemen. Bij schieten is dit niet zo. Hier wordt het juweeltje meteen in de huid geschoten en is er dus geen ruimte vrijgemaakt voor een sieraad, bij piercen is dit wel het geval.

Omdat er bij schieten een sieraad met een geforceerde kracht door je kraakbeen wordt gestoken, is de kans groot dat je kraakbeen zal splijten. Dit is heel pijnlijk en ziet er totaal niet goed uit. Als je een gewone oorbel wilt, heeft schieten geen al te grote nadelen. Het kan altijd zijn dat je oor een beetje gaat ontsteken, maar de gevaren zijn niet zo groot als in je kraakbeen.

Mogelijke gevolgen

Bij het schieten van een piercing is de kans op genezing van de wonde niet heel groot. Je kraakbeen kan snel beschadiging oplopen: het kraakbeen kan versplinteren, splijten of zelfs helemaal los komen. Denk dus zeker eerst goed na voor je een piercing laat zetten.

Deze gevolgen zijn natuurlijk niet voor iedereen van toepassing. Er zijn veel gevallen waarbij de geschoten piercing mooi geneest. Je weet natuurlijk nooit hoe dat bij jou zal verlopen. Daarom is het aangeraden om sieraden in het kraakbeen te laten piercen. Bij verdere twijfels kan je altijd advies vragen aan een professionele piercer.