Dit is dé manier om je crush te verleiden

Valentijn komt eraan en hoewel die feestdag meer in het teken staat van de commercialiteit dan van de liefde, is het toch een dag die we liever niet alleen doorbrengen. Door alle hartjes, etentjes en rozen worden we nog meer eens met de neus in de feiten gedrukt: we zijn single. Voor zij die daar bewust voor kozen is dat uiteraard geen probleem, maar sommigen onder ons zijn vrijgezel tegen hun zin.

Dat je single bent, hoeft niet per se te betekenen dat je niemand op het oog hebt. Misschien heb je zelfs al jarenlang dezelfde crush, maar weet je niet hoe je hem of haar moet veroveren. Nochtans is het, als we datingsite Bumble mogen geloven, heel simpel.

Onschuldig en efficiënt

Volgens Bumble is muziek namelijk het antwoord op al je crush-problemen. Door je te interesseren in wat hij of zij zoal luistert, kan je al een eerste indruk krijgen van de persoon. Welk genre vindt hij of zij goed? Sluit dat aan bij jouw smaak? Heb je te maken met iemand die muzikaal gevoelig is of helemaal niet? Tegelijk is muziek een vrij onschuldig onderwerp en dus ideaal om het eerste contact te leggen. Volgens 53 % van de 1.000 Fransen die Bumble in het kader van het onderzoek ondervroeg, is het dan ook de ideale methode om je crush te benaderen. Haal die Spotify-playlist dus maar van onder het stof tevoorschijn!