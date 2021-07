Dit is de duurste burger ter wereld en je hoeft er niet ver voor te reizen

Een gewaarschuwd mens is er twee waard, dus bij deze: wees voorbereid om danig in je spaarcenten te duiken. De duurste burger ter wereld, ook bekend als Golden Boy, kost je namelijk niet minder dan 5.000 euro. Ja, dat lees je goed. Vijfduizend.

Golden Boy

Robbert Jan de Veen, chef van het restaurant De Daltons in Voorthuizen waar je het luxegoed kan eten, geeft een woordje uitleg bij de prijs. Die is uiteraard erg hoog, maar wordt verklaard door het erg exclusieve ingrediëntenlijstje. Zo wordt het brood gemaakt van Dom Pérignon-champagne en bestrooid met goudvlokken. De hamburger zelf is gemaakt van het wereldberoemde Kobe rund en naast witte truffels bevat de snack ook krab. Daarnaast worden de groentjes uitgebreid gemarineerd en wordt de barbecuesaus gemaakt op basis van Macallan-whisky en kopi luwak-koffie. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de presentatie: de burger wordt geserveerd onder een glazen kelk, inclusief whiskyrook.

Wil je de burger eten, dan moet je wel twee weken van tevoren reserveren en een waarborg van 750 euro betalen. De 5.000 euro van de burger gaan trouwens naar de lokale voedselbank, dus je doet ook nog eens iets goed voor je medemens.