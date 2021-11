Dit bureau is perfect voor jou als je steevast van thuis uit werkt

Een goed thuisbureau was dan ook nog nooit zo belangrijk als nu. Alleen door je werkomstandigheden te optimaliseren, kan je ervoor zorgen dat je geen last krijgt van vervelende kwaaltjes zoals rugpijn of zelfs migraine. Maar een opgeruimd bureau op zich doet natuurlijk ook al veel. Ben je nog op zoek naar de ideale thuiswerkplek? Dan helpen we je graag uit de nood.

Het Franse Concours Lépine, een wedstrijd gefocust op inventieve uitvindingen, heeft namelijk de eerste prijs uitgereikt aan een salontafel die zich binnen enkele seconden transformeert tot een ergonomisch bureau. De uitvinder van de tafel, Omar Seck, noemde zijn uitvinding de ‘Jobstable’. In het buearu bevinden zich onder andere een uitklapbaar scherm, vier boxen, een geïntegreerde hardeschijf en een tactiel toetsenbord. De hoogte is bovendien helemaal verstelbaar zodat je het ding helemaal aan jouw noden kan aanpassen. En je laptop aansluiten? Dat doe je via één simpel kabeltje. Een erg handige uitvinding als je het ons vraagt, al helemaal als je thuis niet over al te veel plaats beschikt.