Deze zes trends bepalen ons reisgedrag in 2023

Heb jij al een vakantie gepland voor volgend jaar? Aan de hand van de eerste boekingen zijn er alvast enkele reistrends merkbaar. Zo is ‘de wraakvakantie’ de grootste reistrend voor 2023, om de vakanties te compenseren die we misliepen tijdens de pandemie. Daarnaast trekken we vaker de wildernis in, ontdekken we onbekende culturen, snuiven we de vroegere grandeur op en kiezen we voor duurzame, betaalbare reizen. Glenaki Travel Consultancy, een toerisme PR-bureau, somt de zes trends op die ons reisgedrag komend jaar bepalen.

1. De wraakvakantie

Door de pandemie moesten veel mensen hun vakantieplannen lange tijd opbergen. Ook nu baren de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de klimaatopwarming ons heel wat zorgen. Dat doet veel mensen inzien dat het leven kort is en dat je er maar beter van geniet.

We spenderen ook graag meer tijd met het ganse gezin op reis, inclusief de grootouders. In Portugal noteert de keten Martinhal Family Hotels & Resorts nu al een recordaantal reservaties waarbij de opa en oma de ganse familie trakteren. We willen opnieuw op stap, liefst weg van de massa. Dat merken ze onder andere in het Nederlandse Leiden, waar heel wat Belgen momenteel een verblijf boeken als alternatief voor het drukkere Amsterdam.

2. De wildernisvakantie

We willen meer dan ooit ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Meer dan één op drie reizigers gaat volgend jaar zelfs eventjes ‘back to basics’. Dat betekent: geen smartphone of laptop… en soms zelfs geen warm water en elektriciteit. Zo kiezen alsmaar meer passagiers van Air Transat voor een verblijf in een basic vakantiewoning in de Canadese wildernis.

In eigen land zijn de Tree Tents en Cocoon Village, waar je middenin de natuur slaapt in het Domein van de Grotten van Han, erg populair. Roter Hahn in Zuid-Tirol biedt boerderijvakanties aan en ziet steeds meer Belgische klanten over de vloer komen. Ook dun bevolkte, ongerepte natuurregio’s zoals de Portugese Alentejo en de Franse Vendée, zien de boekingen van de Belgen voor 2023 al vlot binnenlopen.

3. De ecovakantie

Onze vakanties hebben soms een grote impact op onze ecologische voetafdruk. Gelukkig wordt duurzaam reizen elk jaar wat makkelijker. Zo bieden heel wat touroperators compensatieprogramma's en groene bestemmingen aan. Denk maar aan Slovenië, waar de nationale dienst voor toerisme zelf een ecolabel ontwierp dat mensen naar duurzame adressen gidst. Maar sommige Belgen zoeken naar een nog originelere manier om over het klimaat te waken. Zo is het populair om in Nausicaá, Europa’s grootste aquarium, een pinguïn te adopteren om zo direct bij te dragen aan het behoud van de onderwaterwereld.

4. De cultuurshockvakantie

Volgens het reisonderzoek van booking.com wil maar liefst 40 % van alle toeristen volgend jaar een cultuurshock ervaren. Geen populaire bestemmingen dus maar verborgen parels met diepgewortelde tradities en steden waar om elke hoek een verrassing wacht. Zo wisselen heel wat reizigers New York in voor de Aziatische metropool Singapore, waar je in een mengelmoes van Aziatische culturen en gewoontes terecht komt. Meer en meer passagiers van Ethiopian Airlines vliegen niet meer door, maar verkiezen Ethiopië zelf als eindbestemming omdat het land wordt gezien als bakermat van de mensheid met zijn diverse intrigerende culturen. In de cruisesector zien ze dan weer dat de expeditiecruises sterk in de lift zitten. De Antarctica routes zijn de meest populaire voor het nieuwe Seabourn Venture expeditie schip, ook bij de Belgische klanten. Het Belgische Rivages du Monde ziet dan weer een sterke vraag voor cruises op de Egyptische Nijl en de Cambodjaanse Mekong.

5. De ‘Great Gatsby’-vakantie

De geschiedenis kende heel wat hoogtepunten. En die lieten best wat bijzondere sporen na: van imposante landhuizen en gotische kerken tot gigantische kastelen en versterkte burchten. Eén op vijf toeristen verlangt naar die vergane glorie en voegt het toe aan zijn reisplannen.

VIVA Cruises speelt daarop graag in en vaart in 2023 onder andere langs Parijs op de Seine en langs Wenen en Boedapest op de Donau. Bij Holland America Line ervaar je de grandeur van weleer zelfs aan boord. De rederij blaast de legendarische verbinding New York-Rotterdam namelijk nieuw leven in met een afvaart in april 2023. In Malta zien ze daarentegen een stijgende vraag naar reizen in het teken van een film, verschilende historische steden deden er immers dienst als decor voor een Hollywoodfilm.

6. De budgetvakantie

We leven in financieel onzekere tijden. Onze vakantie staat dan wel hoog op onze prioriteitenlijst, toch denken we goed na over hoeveel geld we eraan besteden. Belvilla ziet dat vooral de vakantiewoningen met de allerbeste prijs-kwaliteitsverhouding het eerst worden geboekt. En West-Zeeuws-Vlaanderen krijgt meer prijsbewuste Belgen over de vloer. Zij boeken vooral knusse, moderne bungalows op een camping vlak bij zee.