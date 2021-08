In deze Willy Wonka-hotelkamer is alles gemaakt van chocolade

Sinds de verschijning van de film ‘Willy Wonka & the Chocolate Factory’ (en het boek daarvoor) hebben velen van ons ervan gedroomd om in Sjakies schoenen te staan. Om te vertoeven in een land waar alles gemaakt is van snoep en chocolade, om aan de muren te mogen likken en ga zo maar door. Wel, die droom zou nu weleens waarheid kunnen worden.

The Chocolate Box Hotel in het Britse Bournemouth bood gasten eerder al de kans om hun verblijf in het teken van chocolade te stellen, maar nu gaat het hotel nog een stapje verder. Om het vijftigjarige bestaan van de film ‘Charlie and the Chocolate Factory’ uit 1971 te vieren, staat één kamer namelijk volledig in het teken van Willy Wonka.

Chocoladen bad

Dat betekent niet alleen dat de kamer erg kleurrijk en een beetje over the top is, maar ook dat er een boel chocolade te vinden valt. Zo is er een chocoladefontijn, kan je overal snoepjes en chocolaatjes ontdekken én kan je aan het behangpapier, gemaakt van chocolade, likken. Alsof dat nog niet genoeg is, is het voor gasten ook mogelijk om een chocoladen bad te bestellen. Daar moet je wel 150 pond extra voor over hebben, maar dan ben je ook een onvergetelijke ervaring rijker. Ook niet onbelangrijk: voor de kamer op zich zal je 200 pond moeten neertellen. Momenteel is de kamer nog niet open, maar als je als eerste op de hoogte wil zijn van de opening, kan je je hier aanmelden.