Deze vijf dingen zet je beter niet in de vaatwasser

Veel mensen huiveren wanneer ze denken aan een keuken zonder vaatwasser. Hoewel een afwasmachine niet bepaald levensnoodzakelijk is, heeft het apparaat de afgelopen jaren wel een plaats in ons hart weten te veroveren. En dat hoeft ook niet te verbazen, want niemand staat te springen bij de gedachte aan een berg afwas na het avondeten.

Jammer genoeg kan een vaatwasser niet ALLE taakjes van ons overnemen. Sommige voorwerpen vragen nog steeds om met de hand afgewassen te worden. Zo niet kan je weleens voor onaangename verrassingen komen te staan, zij het op de korte of de lange termijn. Deze vijf voorwerpen was je dus maar beter gewoon zelf af.

Anti-aanbakpannen

Je wist het waarschijnlijk al, maar je mooie nieuwe anti-aanbakpan moet je nog steeds gewoon zélf afwassen. Doe je dat niet, dan zal er van de anti-aanbaklaag al snel niet veel meer overblijven.

Houten keukengerei

Lepels, snijplanken, slakommen of spatels; je keukengeri uit hout is geen fan van de vaatwasser. Niet alleen zal het op die manier sneller splinteren, ook de kleur zal veranderen én er bestaat een risico dat je houten gereedschap schimmelt. En dat is niet zo smakelijk.

Gereedschap met een hol handvat

Het is je vast weleens overkomen dat er water uit het handvat van je garde, lookpers of een ander keukenhulpje loopt. Die zijn namelijk vaak hol vanbinnen, waardoor er tijdens het afwasproces in de vaatwasser water in komt te zitten. Ook die dingen was je dus beter gewoon met de hand af.

Wegwerppotjes

Hergebruik jij de bakjes die je krijgt bij je afhaalmaaltijd? Prima, maar zet ze nadien niet in de vaatwasser. Het erg dunne plastic is vaak niet bestand tegen de hoge temperaturen.

Keukenmessen

Beschik jij thuis over een professionele messenset? Kan je je geen keuken zonder meer voorstellen? Wel, dan doe je die messen beter niet in de vaatwasser. Voor je het weet zijn ze bot en beschadigd. Een beetje zeep, een sponsje en wat water volstaan.