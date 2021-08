Deze scheerhack gaat viraal op TikTok maar probeer je beter niet zelf

Hoewel het helemaal oké is om je lichaamshaar te laten staan (gedaan met vervelende stoppels, hallo zacht donzeke), is scheren voor veel vrouwen een vast onderdeel van hun routine. In de winter misschien wat minder, maar in de zomer blijven we maar a te vaak wat langer onder de douche staan om onze benen, oksels, bikinilijn en andere lichaamsdelen te ontdoen van elk haartje.

Zo’n routine vergt echter een hoop tijd en laat dat nu net een probleem zijn. Zeker als je niet langer van thuis uit werkt, is de kans groot dat je gehaas bent in de ochtend. Wil je toch je benen scheren en zo min mogelijk tijd verliezen? Dan komt TikTokster @lalalalauren00 met de ideale oplossing op de proppen - of zo lijkt het toch.

Benen scheren in vijf seconden

Volgens Lauren scheren we ons namelijk al jarenlang verkeerd. In plaats van tegen de richting in naar boven te scheren, je mesje vervolgens op te heffen, onderaan je been te plaatsen en opnieuw te beginnen, zou je je scheermesje volgens haar helemaal niet op moeten tillen. Je laat het gewoon over je huid naar beneden glijden. Volgens haar zijn haar benen op die manier binnen de vijf seconden geschoren, al hebben we daar zelf zo onze bedenkingen bij.

Ook dokter Ana, huidspecialiste bij Kat & Co, heeft haar bedenkingen. Volgens de dokter is het net belangrijk om de tijd te nemen tijdens het scheren om irritaties en verwondingen tegen te gaan. «Elk onnodig contact van het mesje met je huid leidt er waarschijnlijk toe dat je huidbarrière wordt aangetast. Behalve een paar gewonnen minuten zorg je er enkel voor dat je huid wordt ontdaan van z’n beschermende oliën», legt ze uit aan Metro UK. Neem dus liever de tijd om je benen te ontharen en bewaar het ritueel voor in de avond - of scheer je gewoon lekker niet.