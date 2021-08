Deze nieuwe functie van Google maakt van al je (oude) foto’s ware plaatjes

Toen we vroeger onze eerste gsm mét camera in handen kregen, konden we ons geluk niet op. Hoe kon zo’n klein ding nu zulke (ahum) geweldige foto’s maken (ahum ahum)? Ideaal om al onze avonturen vast te leggen en om onzejeugdvrienden nooit te vergeten. Als je het geluk hebt om nu nog steeds over die foto’s te beschikken, ben je wellicht wat minder enthousiast.

Hoewel het heel leuk is om die herinneringen op beeld te hebben staan, laat de kwaliteit van die beelden maar al te vaak te wensen over. Je kan de pixels letterlijk tellen en soms is het zelfs moeilijk om te onderscheiden wie wie is, zeker als jij en je vrienden allemaal over hetzelfde kapsel beschikten.

Artificiële Intelligentie

Gelukkig komt Google nu, jaren na de fotowaardige feiten, met een oplossing. Als je over de laatste mobiele update van Google Photos beschikt, kan je je oude kiekjes namelijk een heuse upgrade geven. Door de beeldscherpte te verbeteren en het ruis te verminderen kan je de foto’s zo aanpassen dat je je vrienden tenminste kan herkennen. Magazinewaardige beelden krijg je er wellicht niet mee, maar dat hoeft ook niet per se. Als je wil weten hoe alles precies werkt kan je terecht op Google’s blog.