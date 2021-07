Deze ‘militaire’ slaaptechniek laat je binnen twee minuten inslapen

Er bestaan een heleboek technieken om beter te slapen, van hypnose over meditatie tot homeopathie. Maar als we @doctorjesss op TikTok mogen geloven, is de ‘militaire slaaptechniek’ de makkelijkste en meest efficiënte.

Relax & Win

De techniek is op zich erg simpel en werd in 1981 omschreven in het boek ‘Relax and Win: Championship Performance’. Militairen maken al lange tijd gebruik van de methode om te vermijden dat ze tijdens missies te moe worden en dus minder efficiënt zijn. Moeilijk is het niet; je begint door eerste alle spieren in je gezicht zo goed mogelijk te ontspannen. Vervolgens doe je hetzelfde voor je armen, borstkas, buik en benen. Als je dit zes weken lang oefent, zou je binnen de twee minuten moeten inslapen. Veel moeite is het niet, dus als jij het ook moeilijk hebt met inslapen, is het het proberen wellicht meer dan waard.