Deze keten komt met een reeks producten die je slaap zouden moeten verbeteren

Als kind namen we onze nachtrust vaak voor lief. We gingen op tijd naar bed, sliepen in het weekend uit tot onze ouders vonden dat het nu wel welletjes was geweest en stelden ons daar verder geen vragen bij. Wanneer we diezelfde ouders hoorden klagen over het feit dat ze de slaap niet konden vatten, vonden we dat onvoorstelbaar. Maar nu, ettelijke jaren later, zitten we in hetzelfde schuitje.

En daar heeft noch de coronacrisis, noch de recente oorlog in Oekraïne verbetering in gebracht. We liggen ‘s avonds soms wel urenlang wakker vooraleer we de slaap kunnen vatten en de keren dat we ‘s nachts niet wakker worden of liggen woelen, zijn op één hand te tellen.

Slaapritueel

Er bestaan tegenwoordig dan ook heel wat trucjes en producten die beweren je sneller te doen inslapen of dieper te doen slapen. Ook beautyketen The Body Shop heeft nu een reeks producten uitgebracht die je slaapkwaliteit zouden moeten verbeteren. De keten sloeg daarvoor de handen ineen met het European Sleep Centre. Samen ontwikkelden ze zeven producten op basis van lavendel en vetiver die je nachtrust zouden moeten verbeteren, al is vooral het ritueel - met andere woorden, het aanbrengen ervan - van belang.

«Nieuwe gewoontes aannemen en een avondritueel creëren is de enige manier om je slaapcyclus herop te starten. Als er geen sprake is van «slaap-heropvoeding», zal je in de toekomst te maken krijgen met meer slaapproblemen zoals slapeloosheid, wat op zijn beurt kan leiden tot psychologische aandoeningen zoals angsten en depressie», aldus Maxime Elbaz, Doctor in de neurowetenschappen bij het European Sleep Centre. Daarbij kan de nieuwe lijn producten je dus een aardig handje helpen, maar ze snel-snel aanbrengen heeft geen zin.