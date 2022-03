Deze interieurstijl is favoriet bij de Belgen

Sinds het begin van de coronapandemie spenderen we meer tijd thuis, en daardoor wordt ook ons interieur almaar belangrijker. Waar we vroeger enkel ‘s avonds laat en misschien in het weekend enkele uren binnenshuis spendeerden, werken we nu de hele dag van thuis uit en staren we dus constant naar ons eigen interieur.

Niet moeilijk dus dat we meer belang hechten aan de decoratie dan voorheen. Heb jij de laatste jaren meer geld uitgegeven aan kussens, kasten en sofa’s dan ooit tevoren? Wees gerust, je bent niet de enige.

Industrieel

Maar welke stijl verkiezen we nu eigenlijk als Belgen? De hypotheekexperten bij Uswitch besloten op onderzoek uit te gaan en per land te onderzoeken welke stijl het populairst is. Daarvoor legden ze de vijftien vaakst opgezochte interieurstijlen op Pinterest onder de loep, waarna ze per land nagingen welke zoekterm het vaakst voorkomt. En wat blijkt? In België is het de inustriële stijl die met de eerste prijs aan de haal gaat. In buurlanden Frankrijk en Nederland wint de Scandinavische stijl het van de rest, terwijl de Duitsers eerder kiezen voor bohemian.