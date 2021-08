Deze fruitcocktails doen je de regen vergeten

Last van de kwakkelzomer? Niets brengt je sneller weer in een zonnige mood dan een vrolijke cocktail of mocktail. En daarvoor hoef je niet per se een terras op te zoeken. Bartender Hannah Van Ongevalle, bekend van Njam tv, bedacht samen met BelOrta twee fruitcocktails en een -mocktail, die je gemakkelijk zelf kan uitproberen.