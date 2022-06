Deze fietsroute laat je België van een andere kant ontdekken

Fietsvakanties worden steeds populairder. Sinds de coronacrisis heeft de Belg z’n stalen ros (her)ontdekt en maken we massaal grote en kleinere tripjes met de fiets. Dacht je altijd dat zo’n soort reizen niets voor jou was omdat je graag van wat meer luxe geniet? Dan hebben de we de ideale Belgische fietsroute voor je gevonden.

Hotelgroep Martin’s Hotels heeft namelijk een nieuwe verblijfsformule gelanceerd die het beste van beide werelden combineert. Op een week tijd kan je de verschillende vestigingen van het hotel ontdekken en dat met de fiets. Zo krijg je overdag genoeg beweging én frisse lucht, terwijl je ‘s avonds geniet van alle luxe die de hotels te bieden hebben.

Fietsen en genieten

De Martin's Cycle Tour beslaat in totaal 444 kilometer, en neemt je mee doorheen België. Je verblijft in zeven verschillende hotels: Martin's Red (Tubeke), Martin's Waterloo, Martin's Château du Lac (Genval), Martin's Louvain-la-Neuve, Martin's Klooster (Leuven), Martin's Patershof (Mechelen) en Martin's Brussels EU. De hotelketen raad je aan om te beginnen en eindigen bij het hotel in Tubeke, waar je je wagen indien nodig kan achterlaten op de parking van het hotel. Vervolgens kan je ervoor kiezen om je eigen fiets mee te nemen of je kan er eentje huren bij Martin’s. Uiteraard is het ook mogelijk om in plaats van een hele week slechts enkele dagen te fietsen; je parcours samenstellen kan op de website.