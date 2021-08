Deze dingen geef je beter nooit aan je hond te eten

Veel mensen geven meer om hun viervoeter dan om hun vrienden, want de liefde van een hond is onvoorwaardelijk. Maar bij een huisdier komen ook een hele hoop verantwoordelijkheden kijken want hoe slim Lassie ook moge zijn, zonder jou overleeft hij heel waarschijnlijk niet. En dus spenderen we maar al te graag geld aan gespecialiseerde voeding, bezoekjes aan de hondenkapper, de dierenarts en niet te vergeten speeltjes om te vermijden dat onze hond zich verveelt.