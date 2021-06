Deze beautytrend zorgt ervoor dat je make-up perfect blijft zitten

De trend van het moment is jamsu. De naam betekent ‘onderdompelen’ en dat beschrijft perfect wat deze hype inhoudt. De beautytrend zorgt ervoor dat je make-up gedurende de dag niet van je gezicht afgaat. Je moet er wel wat voor over hebben want je dipt je opgemaakte gezicht namelijk in een kom met koud water. Klinkt niet echt comfortabel maar het resultaat is het meer dan waard. En model Bella Hadid is alvast helemaal weg van deze beautyhype.