Deze beautytrend moet je uitproberen

Witte eyeliner is hot in beautyland. Het product doet je make-up look fris en modern ogen. Daarnaast maakt het je ogen groter en zorgt het voor een uitgeslapen blik. Ideaal als je eens een korte nacht hebt gehad. Celebs als Rihanna, Margot Robbie, Ariana Grande en Nikkie De Jager gingen je al voor, reden te meer om het zelf ook eens uit te testen.

Hoe gebruik je de eyeliner?

Je gaat met de witte eyeliner zachtjes over de waterlijn van je oog, dat is eigenlijk de eenvoudigste manier. Voor een opvallender effect kan je het oogpotlood ook in je ooghoek aanbrengen of je kan kiezen voor een combinatie met zwarte eyeliner. Wil je echt een statement maken, dan kan je witte eyeliner ook in de vorm van een wing aanbrengen.