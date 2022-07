Deliria, een Belgisch bier gebrouwen door vrouwen: «Geen fruitbier, maar eentje vol karakter»

Een fijne milde bitterheid met een sprankelend karakter en impressies van appel en chardonnay: dat is wat het nieuwste bier van de brouwerij van het roze olifantje belooft. Deliria, het jaarlijkse limited edition speciaalbier van Brouwerij Huyghe is net als de Delirium Tremens gebrouwen met pure en natuurlijke ingrediënten die het bier zijn herkenbare smaak geeft. Toch is de Deliria-variant net iets anders: al voor het tiende jaar op rij werd het gebrouwen door enkel vrouwen.

'Deliria', het limited-edition zusje van 'Delirium Tremens', werd met aandacht en precisie gebrouwen op Internationale Vrouwendag door een groep enthousiaste vrouwen. Intussen werd de enige batch van 450 hectoliter Deliria gebotteld en is het speciaalbier klaar om de wereld te veroveren vanuit de winkelrekken van verschillende drankenhandels en Cora.

«Ik ben heel blij dat het geen fruitbier is, want je zou natuurlijk makkelijker een fruitbier associëren met vrouwen», zegt Hannah van Ongevalle, bartender van The Pharmacy en een van de aanwezige vrouwen tijdens de brouwdag in maart. «Het is een karaktervol en tegelijkertijd ook elegant biertje vol smaak.»

De verschillen

«Zowel Deliria als Delirium Tremens hebben een alcoholpercentage van 8,5%, maar het is niet hetzelfde bier», benadrukt Brouwerij Huyghe. «Hier zitten toetsen van appel en chardonnay in, die vind je niet in de traditionele Delirium Tremens.»

Deliria is lichter van kleur, uitgebalanceerd van smaak met fruitige tonen en heeft iets meer bitterheid in de afdronk. Deze 'blonde bittere' bevat 4 graansoorten, 3 hopsoorten en andere gist dan broerlief Delirium Tremens.