Decathlon gaat ook tweedehands sneeuwschoenen verkopen

Wie weleens op wintersportvakantie gaat, kent het wel. En al helemaal als je kinderen hebt. Elke keer opnieuw zie je je verplicht om nieuw materiaal te kopen, want je kan nu eenmaal niet alles huren en je kinderen groeien als kool. Sneeuwschoenen zijn één van die dingen die standaard opnieuw gekocht moeten worden en dat is niet bepaald goed voor het milieu. Daar wil Decathlon nu iets aan veranderen.

De sportketen beschikt al langer over een online tweedehandsplatform waar je onder andere terecht kan voor een fiets, een pingpongtafel of zelfs een slaapzak. Voortaan kan je er ook tweedehands sneeuw-/winterschoenen op de kop tikken.

Garantie

«De sneeuw- en wandelschoenen zijn typische artikelen die, zeker bij kinderen en pubers, maar één of twee keer gedragen worden omdat ze daarna te klein worden», aldus Decathlon. Wie thuis nog een oud paar winterschoenen heeft liggen, kan die nog tot 26 februari binnenbrengen bij z’n lokale Decathlon-filiaal. Je krijgt dan een waardebon in ruil die twee jaar geldig is en vervolgens beginnen je oude schoenen aan hun nieuwe leven. Na een grondige controle (je krijgt op elk tweedehandproduct dat je bij Decathlon koopt ook 1 jaar garantie) belanden je schoenen in de winkelrekken en op de online verkoopsite. Een zakcentje voor jou, een goedkoper paar schoenen voor een ander én een ecologishe oplossing voor het milieu.